Was können Deutsche tun, um einen Weltkrieg zu verhindern?

Immer mehr Menschen im Westen schreiben über eine umfassende Kriegsgefahr und von der Möglichkeit eines Dritten Weltkriegs und vergleichen den Mord an Qasim Sulaimani mit dem Sarajevo-Mord, der als Auslöser des Ersten Weltkrieges gilt. Aber bei aller Gefahrenanalyse, so richtig glauben will es niemand, selbst diejenigen nicht, die das Für und Wider abwägen [1]. Dabei ist ein umfassender Krieg eigentlich nur noch mit einem Wunder zu verhindern.

Wahrnehmungsschwächen

Eines der Hauptgründe für die Fehleinschätzungen der Presstituierten der Westlichen Welt sind ihre Wahrnehmungsschwächen. Diese gründen nicht nur auf einer völligen Ignoranz gegenüber der Kultur und der Religion des Islam und dem Fehlen von Sprachkompetenz, sondern auch darauf, dass man sich selbst etwas vorlügt. So tun die westlichen Presstiuierten im Augenblick völlig überrascht, dass in den Straßen von Teheran und Bagdad Millionen von Menschen gegen die USA demonstrieren. Wie sei das möglich, wo doch erst vor wenigen Wochen die Massen gegen den Iran demonstriert hätten? Tatsächlich waren die damaligen…..