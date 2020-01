Systemfrage: Der Weg in den Totalitarismus

Mit der Agenda 21 und der Agenda 2030 haben die Vereinten Nationen den Weg aufgezeigt, der auf die Menschheit in den nächsten (wenigen) Jahren zukommt. Ein Weg in den Totalitarismus.

Agenda 21 und Agenda 2030: Globale Maßnahmen, die regional umgesetzt werden

Rosa Koire, Autorin des Buches Behind the Green Mask, schreibt:

Die Agenda 21 der Vereinten Nationen ist eine Agenda für das 21. Jahrhundert. Es ist ein Bestands- und Kontrollplan; eine Inventarisierung von allem Land, allem Wasser, allen Mineralien, allen Pflanzen, allen Tieren, allen Bauten, allen Produktionsmitteln, allen Nahrungsmitteln, allen Energien, allen Informationen und allen Menschen auf der Welt.

(U.N. Agenda 21 is an agenda for the 21st century. It is an inventory and control plan; inventory of all land, water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all food, all energy, all information, and all human beings in the world.)