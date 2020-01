Iran – Seit 1:20 Uhr wird zurückgeschossen

Genau zu der Uhrzeit an der General Suleimani von US-Raketen am 3. Januar ermordet wurde, hat der Iran einen Raketenangriff auf amerikanische Basen im Irak gestartet. Um 1:20 Uhr Lokalzeit schlugen die ersten von einem Dutzend Raketen in Erbil, Nordirak und in der Ain Al-Assad Air Base nördlich von Bagdad ein.

Der iranische Aussenminister schrieb auf Twitter darüber:

“Der Iran ergriff und schloss angemessene Massnahmen zur Selbstverteidigung gemäss Artikel 51 der UN-Charta auf Ziele, von denen aus feige bewaffnete Angriffe auf unsere Bürger und hohen Beamten gestartet wurden. Wir streben weder Eskalation noch Krieg an, sondern werden uns gegen jede Aggression verteidigen.“

Laut ersten Berichten gibt es keine Verluste unter den Amerikaner…..