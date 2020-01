Waren Geheimverhandlungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien der Grund für den US-Angriff?

Die Frage, warum die USA den iranischen General Solemani genau jetzt ermordet haben, treibt die Weltpresse um. Es gibt Meldungen, Solemani sei auf einer Friedensmission zwischen Iran und Saudi-Arabien gewesen, die die USA verhindern wollten. Kann das sein?

Bevor ich zu meiner Einschätzung mit sehr belastbaren Belegen komme, muss ich erst etwas in eigener Sache mitteilen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! Ich habe ein „Archiv“ für spannende Meldungen, die mir für sich genommen keinen Artikel wert sind, die ich mir aber speichere, weil sie vielleicht noch einmal wichtig werden können. Ein Artikel auf den Nachdenkseiten, auf den mich mehrere Leser hingewiesen haben, hat mich an eine Meldung erinnert, die in meinem Archiv schlummerte. Dazu gleich mehr.

Natürlich habe auch ich mir Gedanken gemacht, wie Trump – der sich……