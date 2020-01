MARKmobil Aktuell – USA contra Iran – Ein Krieg droht

Ein durch die Amerikaner ermordeter General und zwei Vergeltungsraketen aus dem Iran sind die vorläufigen Höhepunkte der gegenseitigen Provokationen. Es wird wieder geschossen im Nahen Osten und ein größerer Krieg zeichnet sich ab.

Mit großer Sorge blicken auch die Europäer auf diesen Konflikt. In den angrenzenden Ländern leben Millionen Flüchtlinge und Vertriebene in einfachen Zelten, die am liebsten alle nach Europa kommen wollen. Sobald der Krieg dort in die Heiße Phase eintritt, werden sie losmarschieren.

In dieser Aktuell-Sendung wirft unser Reporter Mark Hegewald auch jeweils einen Blick auf den Iran-Atom-Deal und die Migrantensituation in Deuschland, Österreich und der Schweiz und erklärt die Zusammenhänge mit der aktuellen Lage.