Verteidigung von Assange: „Westliche Behandlung totalitär, die Presse schweigt

Das Buch ist dem inhaftierten WikiLeaks-Gründer gewidmet, der vor über sieben Jahren seine Freiheit verloren und nun einen Gesundheitszustand erreicht hat, von dem Dutzende Ärzte meinen, dass er lebensgefährlich sei. Der Umgang mit Assange in Großbritannien, „einem demokratischen westlichen Land“, zeigt laut Westwood, dass es eigentlich „totalitär“ ist, und die vermeintlich freie Presse dem nichts entgegensetzt.

Dies sagte die renommierte Designerin Vivienne Westwood am Samstag in London, als das Buch „In Defense of Julian…und mehr……