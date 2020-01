Iranisches Staatsfernsehen: 80 Millionen Dollar Kopfgeld auf Trump?

Mehrere Quellen haben bestätigt, dass das iranische Staatsfernsehen eine Spenden-Aktion ausgerufen hat und die iranische Bürger auffordert 80 Millionen Dollar zu spenden für das Kopfgeld von Präsident Trump zu finanzieren.

NBC News’ Teheran Bureau Chief Ali Arouzi twitterte am Sonntag, dass “Bei Solemanis Trauerzug in Mashad die Organisatoren alle Iraner aufrief, jeweils 1 Dollar zu spenden, um ein Kopfgeld von 80 Millionen Dollar auf Präsident Trumps Kopf zu sammeln”.

At Solemani’s funeral procession in Mashad one of the organisers called on all Iranian to donate $1 each in order to gather an $80million bounty on President Trumps head. pic.twitter.com/Qb7AAfAiww

— Ali Arouzi (@aliarouzi) 5. Januar 2020