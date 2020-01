Doug Casey’s Top 7 Vorhersagen für 2020

Die Aufgabe lautet, einige Vorhersagen (auch wenn „Prognosen’ seriöser klingt) über das Größere Bild zu machen. Also gut, spielen wir. Schreiben wir etwas plausible Science Fiction, mit einem kleinen Horrorkitzel.

#1 Demographie

Erstens ist es gut, sich daran zu erinnern, dass die Demografie ein Eigenleben führt. Das ist aus der Sicht derer von uns, die europäischer Abstammung sind, nicht gut. Wir sind nur 10 % der Weltbevölkerung und nehmen rapide ab. Schlimmer noch, es scheint, dass wir für alle Probleme der Welt verantwortlich sind und deshalb nicht sehr beliebt sind.

In Europa erwarte ich in den 20er Jahren eine große Massenmigration, die größte seit den barbarischen Invasionen des fünften Jahrhunderts. Dieses Mal werden Millionen, dann zig Millionen Afrikaner über das Mittelmeer kommen, die einen höheren Lebensstandard suchen – wie alle Migranten.

In den Vereinigten Staaten werden Hunderttausende aus Mittelamerika heraufkommen. Eine Reconquista-Bewegung wird sich entwickeln, um den Südwesten wieder hispanisch zu machen. Und junge Chicanos und Cholos werden nicht daran interessiert sein, 50 % ihres Einkommens zu zahlen, um alte weiße Weiber in Neuengland bei der Sozialversicherung zu unterstützen.

In der Zwischenzeit werden viele Mohammedaner aus Zentralasien nach Russland einwandern.

Millionen von Chinesen werden nach Afrika auswandern. Der Grund dafür ist, dass die Chinesen den Afrikanern Dutzende von Milliarden von Dollar geliehen haben, um im Rahmen ihrer One Belt One Road-Initiative Seehäfen, Flughäfen, Straßen, Eisenbahnen, Minen und andere Infrastruktur zu bauen. Sie nehmen diese Vermögenswerte wieder in Besitz und bringen ihre eigenen Leute, um sie gewinnbringend zu betreiben — und um die überschüssige Bevölkerung zu veteilen.

All diese Dinge werden massiv destabilisierend wirken.

#2 Die Größere Depression

Die Folge der Billionen neuer Währungseinheiten, die als Reaktion auf……