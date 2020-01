Das von den USA zerstörte Land soll nun auch noch zahlen

Imperium der Dreistigkeit: US-Präsident droht nun auch dem Irak. Der soll Milliarden für den “Schutz” an die USA zurück zahlen.

Das irakische Parlament hat für die Resolution gestimmt, alle ausländischen drunter auch US-Truppen aus dem Land räumen zu lassen. Alle müssen gehen, nachdem die USA frei nach Belieben im Irak Bomben werfen.

US-Präsident Trump droht nun auch dem Irak: Sollte der Irak die US-Truppen aus dem Land werfen, müsse das Land Milliarden Dollar an die USA zurückzahlen. (Für all das von den USA verursachte Leid & Chaos? Für all das Zerbomben?) Andernfalls müsse sich das Land auf US-Sanktionen gefasst machen, gegen die die Iran-Sanktionen “harmlos” erscheinen würden. Trump im Drohmodus gegen die halbe Welt. Die USA verkommen immer mehr zum “Imperium der Dreistigkeit”, führen sich auf wie der selbsternannte “Boss der Menschheit”.