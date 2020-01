Aufzeichnungen über Gefangenschaft in Brasilien

Die Ursprünge der Gefangenschaft in Brasilien

Die Gefangenschaft in Brasilien entwickelte sich im Kontext der räuberischen und sklavokratischen Ausbeutung durch die portugiesische Kolonialmacht. Diese Kolonialwirtschaft beruhte vor allem auf der Arbeit von versklavten Menschen afrikanischer Herkunft, jedoch ebenso auf der Arbeit der einheimischen Bevölkerung. Aus diesem Grund ist es bis heute unmöglich, die Struktur und Bedeutung der Gefängnisse in Brasilien vom Erbe des Sklavenwirtschaftssystems zu trennen, das auf Rassismus und räuberischer Ausbeutung durch die Kolonialmacht beruht.

Laut der schwarzen Historikerin Suzane Jardim war der sogenannte „Calabouço“ die erste staatliche Institution, welche die Merkmale der brasilianischen Gefängnisse tiefgründig beeinflusste.

Im 16. Jahrhundert erbaut, war der „Calabouço“ ein Ort, an dem die Sklavenhalte….