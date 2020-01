Präsident des CFR: Wenn die Lage mit dem Iran eskaliert wird die Welt zum Schlachtfeld werden

Der Präsident des Council on Foreign Relations Richard N. Haass twitter, dass “die Welt das Schlachtfeld sein wird”, nachdem die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran dramatisch eskaliert sind.

Täuschen Sie sich nicht: Ein Krieg mit dem Iran wird nicht wie der Golfkrieg von 1990 oder dem Irak-kriege von 2003 gleichen. Er wird in der gesamten Region mit einer breiten Palette von Werkzeugen gegen eine Vielzahl von zivilen, wirtschaftlichen und militärischen Zielen geführt werden. Die Region (und möglicherweise die Welt) wird das Schlachtfeld sein.

Weiter warnte er, dass die Entwicklungen dazu führen würden, dass die irakischen Behörden großen Druck auf die USA ausüben würden, ihr Land zu verlassen.

Ein klares Ergebnis des US-Anschlags ist, dass die Ära der amerikanisch-irakischen Zusammenarbeit vorbei ist. Die diplomatische & milde US-Präsenz wird enden, wenn der Irak uns auffordert, abzureisen oder unsere Präsenz nur ein Ziel ist oder beides. Das Ergebnis wird sein, das der Einfluss des Irans größer wird, Terrorismus und irakische Machtkämpfe werden zunehmen. Deepl.com



— Richard N. Haass (@RichardHaass) 3. Januar 2020