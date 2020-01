MARKmobil Aktuell – Neujahr mit Jeanne d’Arc

Im Zeichen der französischen Nationalheldin Jeanne d’Arc steht diese aktuelle Folge von MARKmobil. Das Jahr 2020 hat begonnen und viele meinen, es werde ein schwieriges Jahr. Die Menschen werden stark sein müssen. So stark wie Jeanne d’Arc.

Aus dem südfranzösischen Toulouse meldet sich unser Reporter Mark Hegewald diesmal. Die Silvesterfeier verläuft in Frankreich traditionell nicht so spektakulär wie in Deutschland. Aber trotzdem gibt es jede Menge zu sehen. Zahlreiche gemischte Paare, bei denen ein Teil afrikanischer Abstammung ist, zum Beispiel. Oder einen rasenten Verfall des Landes.