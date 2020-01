Die Amtsenthebungskrise und die Kriegspläne der USA gegen Russland

Mit jedem Tag der Amtsenthebungskrise wird der Abstand zwischen den offiziellen und den wahren Gründen für den Konflikt in Washington größer.

Es wird immer deutlicher, dass das zentrale Thema nicht Trumps Versuch ist, „Einmischung aus dem Ausland zu erwirken“, indem „ein fremdes Land unter Druck gesetzt wird, um Nachforschungen über einen der wichtigsten innenpolitischen Rivalen des Präsidenten anzustellen“, wie es in der Beschwerde heißt, die das Amtsenthebungsverfahren ausgelöst hat.

Ein ukrainischer Soldat mit US-amerikanischer Ausrüstung in der zerstörten Butowka-Kohlengrube in der Stadt Awdijiwka in der ukrainischen Donezk-Region. (AP-Foto/Vitali Komar) Ein ukrainischer Soldat mit US-amerikanischer Ausrüstung in der zerstörten Butowka-Kohlengrube in der Stadt Awdijiwka in der ukrainischen Donezk-Region. (AP-Foto/Vitali Komar)

Vielmehr geht es bei dem innenpolitischen Konflikt um die Entscheidung Trumps, eine große Waffenlieferung an die Ukraine vorübergehend zu verzögern, die für den Einsatz in Washingtons Stellvertreterkrieg gegen Russland bestimmt ist.

Ein am Montag in der New York Times veröffentlichter Beitrag im Umfang von 5.000 Wörtern macht deutlich, dass Trumps Entscheidung, die Militärhilfe zurückzuhalten, den Konflikt auslöste, der zum Amtsenthebungsverfahren gegen ihn führte. Dies geschah über einen Monat vor seinem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj.

Die Times berichtet: „Trumps Befehl, Scharfschützengewehre, raketengetriebene Granaten, Nachtsichtgeräte, medizinische Hilfsgüter und andere Ausrüstungsgegenstände im Wert von 391 Millionen Dollar zurückzuhalten…..