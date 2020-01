Völkerrecht: selbst Trump darf legal morden lassen

Schein-Heilig: Fast hat man es geschafft, da man so kurz vor einem lang ersehnten und geplanten Krieg mit dem Iran steht … und dann sowas? Eine vermeintliche UNO-Expertin mutmaßt, dass die gezielte Tötung des iranischen Top-Generals völkerrechtswidrig sein soll? Das ist ja wohl die UN-Verschämtheit schlechthin. Präventivtötungen und selbst ermächtigte Morde sollen jetzt nicht mehr so lupenrein sein wie noch unter dem Friedensnobel-Mörder Obama? Wie tief ist die Welt nur gesunken, dass die USA nicht einfach mehr machen können was sie wollen.

Das ist nun wahrlich ein echter Tiefschlag gegen Donald Trump. Oder ist das…..