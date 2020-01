PEPE ESCOBAR: Die USA starten mit einem Kick ins 2020 und erklären dem Iran den Krieg

Qasem Soleimani (left) with Abu Mahdi al-Muhandis (right) at a 2017 ceremony commemorating the father of Soleimani, in Mosalla, Tehran. (Fars News Agency, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Der Irak ist das bevorzugte Schlachtfeld eines Stellvertreterkrieges gegen den Iran, der sich nun zu einem heißen Krieg mit verheerenden Folgen ausweiten kann.

Es spielt keine Rolle, woher das grüne Licht für das gezielte Attentat der USA in Bagdad auf Quds Force-Kommandeur Major General Qassem Soleimani und den Hashd al-Shaabi-Sekretär Abu Madhi al-Muhandis kam.

Dies ist eine Kriegshandlung. Einseitig, provokativ und illegal.

Präsident Donald Trump könnte den Befehl erteilt haben. Der tiefe Staat der USA könnte es ihm befohlen haben. Oder die üblichen Verdächtigen haben alles zu verantworten.

Meinen besten Geheimdienstquellen in Südwest-asiatische Raum zufolge, “gab Israel den USA die Koordinaten für die Ermordung von Qassem Soleimani, da sie die negativen folgen des Attentats auf sich selbst vermeiden wollten.”

Es spielt dabei keine Rolle, dass Trump und der Deep State sich im Krieg befinden.

Eine der wenigen geopolitischen Obsessionen, die sie verbinden, ist die ununterbrochene Konfrontation mit dem Iran. Das Pentagon hat den Iran als eine von den fünf Top-Bedrohungen gegen die USA qualifiziert, fast auf der gleichen Ebene wie Russland und China.

Und es kann keine erschreckender Provokation gegen den Iran geben – in einer langen Liste von Sanktionen und Provokationen – als das, was gerade in Bagdad passiert ist. Der Irak ist jetzt das bevorzugte Schlachtfeld eines Stellvertreterkrieges gegen den Iran, der sich nun zu einem heißen Krieg mit verheerenden Folgen ausweiten könnte.

Wir wussten, dass es so kommen würde. In den israelischen Medien gab es eine Menge Gerüchte von ehemaligen Militärs und Mossad-Beamten. Es gab explizite Drohungen des Pentagon. Ich habe das letzte Woche in Umbrien ausführlich mit dem Analysten Alastair Crooke besprochen, der sehr besorgt war. Ich erhielt besorgte Nachrichten aus dem Iran.

Die unvermeidliche Eskalation durch Washington wurde bis zum späten Donnerstagabend hier in Palermo diskutiert, eigentlich nur wenige Stunden vor dem Anschlag. (Sizilien ist übrigens, in der Terminologie der US-Generäle, AMGOT: American Government Occupied Territory.)

Wieder einmal zeigen die Handlungen der Exceptionalisten, wie berechenbar sie sind. Trump wird durch Anklagen in die Enge getrieben. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wurde angeklagt. Es geht doch nichts über eine äußere “Bedrohung”, um die internen Problem vergessen zu machen und die Kläger gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen.

Oberster Führer Ayatollah Khamenei weiß über diese komplexen Variablen wie über seine Verantwortung als die Macht, die sie als rote Linien aufgestellt haben. Es überrascht nicht, dass er bereits offiziell angekündigt hat, dass es einen Rückschlag geben wird: “Eine heftige Rache erwartet die Kriminellen, die sein Blut und das Blut anderer Märtyrer an den Händen haben.” Erwarten Sie, dass es sehr schmerzhaft sein wird.

Rückstoß durch tausende kleine Schnitte

Vor zwei Jahren traf ich al-Muhandis in Bagdad – wie auch viele andere wie Hashd al-Shaabi-Mitglieder. Hier ist mein Bericht. Der Tiefe Staat ist absolut erschrocken, dass Hashd al-Shaabi (Popular Mobilization Forces), eine Basisorganisation auf den Weg gebracht hat, die so so mächtig wie die Hisbollah ist. Großayatollah Sistani, die oberste religiöse Autorität im Irak, die von allen respektiert wird, unterstützt sie voll und ganz.

Der amerikanische Angriff zielt also auch auf Sistani ab – ganz zu schweigen davon, dass Hash al-Shaabi nach den Richtlinien des irakischen Premierministers Abdel Mahdi operiert. Das ist ein großer strategischer Fehler, der nur von Amateuren begangen werden kann.

Generalmajor Soleimani hat natürlich den gesamten Tiefen Staat immer wieder gedemütigt – und konnte als Militärstratege alle zum Frühstück, Mittag- und Abendessen verspeisen. Es war Soleimani, der den ISIS/Daesh im Irak besiegte – nicht die Amerikaner, die die Raqqa in Schutt und Asche gelegt haben. Soleimani ist ein Superheld von fast mythischem Status für Legionen von jungen Hisbollah-Anhängern, Houthis im Jemen, alle Stränge der Widerstandskämpfer im Irak und in Syrien, den Islamischen Dschihad in Palästina und alle in den südlichen Breitengraden der Welt in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Es gibt absolut keine Möglichkeit, dass die USA ihre Truppen im Irak aufrechterhalten können, wenn die Nation nicht durch ein Blutbad wieder besetzt wird.

Und vergessen Sie die “Sicherheit”: keine Militärmacht ist jetzt irgendwo sicher, von der Levante bis nach Mesopotamien und zum Persischen Golf.

Die einzige erlösende Eigenschaft aus dieser großen strategischen Fehlentscheidung und Kriegserklärung ist vielleicht der letzte Sargnagel des Südwest-asiatischen Kapitels der US- Basen. Der iranische Premierminister Javad Zarif hat eine passende Metapher dafür gefunden: Der “Baum des Widerstands” wird weiter wachsen. Das Imperium könnte sich ebenso gut von Südwestasien verabschieden.

Kurzfristig wird Teheran äußerst vorsichtig reagieren. Eine Andeutung von – erschütternden – Dingen, die noch kommen werden: Es wird mit tausend Schnitte zurückgeschlagen. So wie das Treffen des Exceptionalist-Rahmens – und der Mentalität – wo es wirklich weh tut. So beginnt 2020 nicht mit einem Knall, sondern mit der Freisetzung von winselnden Kriegshunden.