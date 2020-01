2020: werden die sich öffnenden Archive das Dröhnen der Paradepanzer übertönen?

Willy Wimmer: ”Die Spitze unseres Landes ist in einer Weise ”geschichtsvergessen”, dass es ”staatsgefährdend” genannt werden muss”

Die Spitze unseres Landes ist in einer Weise “geschichtsvergessen”, dass es “staatsgefährdend” genannt werden muss. Das zeigt sich zu Beginn des Jahres 2020 an zwei Beispielen: das regierungsamtliche Unterdrücken jeder Auseinandersetzung mit dem “Diktat von Versailles” von vor einhundert Jahren, mit dem der Weg Deutschlands und anderer Staaten der sogenannten “Mittelmächte” in das Elend des Krieges gegen Polen und den von Frankreich und Großbritannien vorgezeichneten “Zweiten Weltkrieg” geplant worden ist. Dieser Krieg führte zu dem Krieg des Deutschen Reiches gegen die Sowjetunion und dem Sieg dieses Landes im Zweiten Weltkrieg. Vor diesem Hintergrund mutet es gespenstig und pervers an, wenn geradezu als “Neuauflage der Unternehmens Barbarossa” die NATO um die Gedenkfeierlichkeiten zum 9. Mai 2020 in Moskau ein gigantisches Großmanöver vorbereiten läßt. Damit schickt man nicht, wie 1941, andere gegen Russland vor. Die Welt soll offensichtlich sehen, was die Vereinigten Staaten beabsichtigen.

2020, das ist nicht ein Jahr wie jedes andere.

2020 wird das Jahr sein, das an die ungeheuerlichen Konsequenzen erinnern….