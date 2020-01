Neueste Info zu Soleimani-Mordanschlag

EXKLUSIVE!!!

Wie ich recherchiert habe, war Soleimani vor dem Mordanschlag von Beirut kommend am Flughafen Bagdad gelandet.

Jetzt haltet euch fest, er kam mit der Linie INTERFLUG, Flug 302 mit einer Boeing 737-700, die am 2. Januar 2020 um 20:20 Uhr in Beirut abgeflogen ist und um 23:05 Uhr in Bagdad landete.

Fristet die ehemalige DDR-Interflug immer noch ein Nischendasein im Nahen Osten??? Jedenfalls fliegt sie 2 X pro Woche zwischen Beirut und Bagdad hin und her.

Der Wagen von General Soleimani wurde beim Verlassen des Flughafengeländes in einer Fahrzeugkolonne von einer amerikanischen…..