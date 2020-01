Netzpolitik in der Schweiz und weitere sehenswerte Beiträge

Vom 27. bis 30. Dezember fand die 36. Ausgabe vom Chaos Communication Congress in Leipzig statt. Wir durften über die Netzpolitik in der Schweiz sprechen. Daneben gab es unzählige weitere interessante Beiträge zu sehen.

Am 28. Dezember durften wir am 36C3 auf die «Netzpolitik zwischen Bodensee und Matterhorn» zurück- und vorausschauen: Die Intensität des Kampfes um die Freiheit im digitalen Raum lässt auch in der Schweiz nicht nach. Wir blickten auf das netzpolitische Jahr 2019 in der Schweiz zurück. Wir behandelten jene Themen, die relevant waren und relevant bleiben. Weiter zeigten wir, was von der Digitalen Gesellschaft in der Schweiz im neuen Jahr zu erwarten ist. Videos und mehr…..