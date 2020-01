Mit Mordbefehl will Trump Krieg mit dem Iran

Das Pentagon hat am Donnerstagabend verkündet, Donald Trump hat die Ermordung des iranischen Quds Force-Kommandanten Generalmajor Qassem Soleimani angeordnet. “Auf Anweisung des Präsidenten hat das US-Militär entschiedene Verteidigungsmassnahmen ergriffen, um das US-Personal im Ausland zu schützen, indem es Qasem Soleimani, den Chef des iranischen Revolutionsgarden-Korps-Quds, einer von den USA benannten ausländischen Terrororganisation, tötete“, hiess es in der Erklärung. Als die Fahrzeugkolonie mit Soleimani in der Nähe des Flughafen Bagdad vorbeifuhr, wurde diese von US-Helikoptern mit Raketen beschossen. Dabei wurde neben Soleimani auch Abu Mahdi al-Muhandis, der stellvertretende Kommandeur von Iraks Volksmobilisierungseinheit, plus fünf Mitglieder der Miliiz und ein Zivilist, getötet.

Der Führer der iranischen Islamischen Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei sagte, dass diejenigen, die den IRGC-Kommandeur…..