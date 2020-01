Irans oberster Militärkommandant, Qasem Suleimani wurde durch gezielten US-Anschlag ermordet! – Up-Date 4

Up-Date 4: Hier ist die vollständige Erklärung des Verteidigungsministeriums:

Auf Anweisung des Präsidenten hat das US-Militär entschiedene Verteidigungsmaßnahmen ergriffen, um das US-Personal im Ausland zu schützen, indem es Qasem Soleimani, den Chef des Korps der iranischen Revolutionsgarden – Quds Force, einer von den USA benannten ausländischen Terrororganisation, tötete.

General Soleimani entwickelte aktiv Pläne, um amerikanische Diplomaten und Mitglieder des Dienstes im Irak und in der gesamten Region anzugreifen. General Soleimani und seine Quds Force waren für den Tod von Hunderten von amerikanischen und Koalitionsdienstmitgliedern und die Verwundung von Tausenden weiteren verantwortlich. Er hatte in den letzten Monaten Angriffe auf Koalitionsbasen im Irak inszeniert – einschließlich des Angriffs vom 27. Dezember – die im Tod und in der Verwundung von zusätzlichem amerikanischen und irakischen Personal gipfelten. General Soleimani billigte auch die Angriffe auf die US-Botschaft in Bagdad, die diese Woche stattfanden.

Dieser Anschlag zielte darauf ab, zukünftige iranische Angriffspläne zu verhindern. Die Vereinigten Staaten werden weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um unser Volk und unsere Interessen zu schützen, wo immer sie sich auf der Welt befinden.

Und während Trump noch keine Erklärung abgegeben hat, twitterte der Präsident kurz nach der Nachricht von Suleimanis Tod kommentarlos eine amerikanische Flagge:

Up-Date 3: Iran sagt, die USA hätten mit der Ermordung von Qassem Soleimani die “roten Linien” überschritten

Hessamoddin Ashena, Berater des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani, hat gesagt, Washington habe mit der Ermordung von General Qassem Soleimani “die roten Linien überschritten” und werde “die Konsequenzen tragen müssen”.

Der Berater des Präsidenten fügte am Freitag hinzu, dass US-Präsident Donald Trump Washington in die “gefährlichsten regionalen Verhältnisse” gedrängt habe.

“Trump hat die USA mit seinem Glücksspiel in die gefährlichsten regionalen Umstände gedrängt. Wer die roten Linien überschreitet, muss bereit sein, sich den Konsequenzen zu stellen”, sagte er.

Up-Date 2: Trump gab den Befehl für den Anschlag auf Grund von Informationen vom Pentagon die behaupten: Suleimani plante Angriffe auf amerikanische Diplomaten und Servicemitglieder im Irak und in der gesamten Region, sagte das Pentagon. Trump Orders Strike Killing Top Iranian General Qassim Suleimani in Baghdad

Up-Date: Mohsen Rezaee, ein hochrangiger Militäroffizier in den Reihen des IRGC, sagte in einer Erklärung, dass der Iran auf den Tod von Soleimani reagieren werde. Rezaee, der ehemalige Chef des IRGC, schwor kurz und bündig “Rache” an den USA.

Reports – An “American” drone strike just killed the #PMU’s “Head of Protocol,” Mohammed Reda al-Jabri, along with 2 aides & 3 “guests” (i.e. #IRGC) on their exit from #Baghdad Airport.

If that’s accurate, the #Trump admin just ratcheted up the ante in #Iraq in a big way. pic.twitter.com/p784XmVVq7

— Charles Lister (@Charles_Lister) 2. Januar 2020