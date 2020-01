Geboren in Falludscha

Vor 15 Jahren wurde Falludscha zum Schauplatz der zwei blutigsten Schlachten des Irakkriegs. Die Überreste der Phosphorbomben und mutmaßlichen Urangeschosse, die die US-Luftwaffe damals über der Stadt abwarf, wurden bis heute nicht beseitigt. Die schweren gesundheitlichen Folgen, wie Fehlbildungen bei Neugeborenen, sind ein Tabuthema.

Aboud Salaam wandert unruhig auf und ab. Vor einer Stunde ist seine Frau in Begleitung mehrerer Pflegerinnen im Kreißsaal verschwunden. Die Perlen der Gebetskette gleiten durch seine zitternden Finger, während er ununterbrochen murmelt: „Oh, mein Gott, bitte eine unkomplizierte Geburt, ein gesundes Kind!“

Dass sein Kind mit einem Geburtsfehler zur Welt kommen könnte, quält nicht nur Aboud. Auch die anderen Väter, die hier in Fallu­dscha vor der Entbindungsstation warten, haben Angst. Alle müssen daran denken, dass die Chance auf ein gesundes Kind seit 15 Jahren keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Seit den verheerenden Angriffen auf die Stadt, bei denen die US-Armee Phosphorbomben und mutmaßlich auch Urangeschosse einsetzte, ist die Zahl der Neugeborenen mit Fehlbildungen und anderen Erkrankungen massiv gestiegen.

Bei seinem ersten Kind, einem Jungen, hatte Aboud Salaam Glück gehabt: Sie nannten ihn Faraj („Erleichterung“ auf Arabisch) – vielleicht, weil sie so lange gezögert hatten, ein Kind zu zeugen. Damals waren sie schon drei Jahre verheiratet gewesen. Doch nachdem Abouds Neffe mit Leukämie auf die Welt gekommen war und seine jüngere Schwester ein einäugiges Mädchen bekam, das kurz nach der Geburt starb, waren sie so verschreckt, dass sie lieber erst mal verhütet haben.

„Was ist das für ein Leben? Es ist wie in einem Horrorfilm“, sagt Aboud. „Wir wollten keine Kinder mehr. Meine Frau hat verhütet, damit sich die Tragödie nicht wiederholt. Aber wie in aller Welt kann man das aushalten? Wir wollten doch so gern eine Familie gründen.“ Aboud hält inne: „Junge oder Mädchen, das ist völlig egal. Das Wichtigste ist, dass es gesund ist.“

Zahl der zivilen Todesopfer nie ermittelt

Im zweiten Jahr der US-Besatzung des Irak war die Stadt Falludscha in der…..