Bevorstehenden “Vergeltungs”-Einsatz im Nahen Osten?

Eskalation im Irak: USA schicken Hunderte Soldaten als Verstärkung

KUWAIT .31.12.2019 Photo by Sgt. Robert Gavaldon Special Purpose Marine Air-Ground Task Force Crisis Response – Central Command

Mi 01.01.2020, 03:03 dpa – Basisdienst

Demonstranten randalieren, Kampfhubschrauber schützen die US-Botschaft, Hunderte Soldaten werden zur Verstärkung eingeflogen.

Nach US-Luftangriffen auf schiitische Milizen im Irak droht die Lage zu eskalieren. Präsident Trump hat schon den Schuldigen ausgemacht.

Washington/Bagdad (dpa) – Die USA verlegen wegen der jüngsten Spannungen im Irak mit sofortiger Wirkung 750 zusätzliche Soldaten in die Region. Darüber hinaus stünden weitere Truppen bereit, um in den nächsten Tagen auszurücken, erklärte Verteidigungsminister Mark Esper am Dienstagabend (Ortszeit). Die Verlegung der Soldaten der 82.

Luftlandedivision aus dem US-Bundesstaat North Carolina sei eine Vorsichtsmaßnahme angesichts der erhöhten Bedrohungslage im Irak, erklärte Esper. «Die Vereinigten Staaten werden unsere Bürger und Interessen überall auf der Welt schützen», sagte der Minister. Die USA machen den Iran für die jüngsten Ausschreitungen verantwortlich. Hier weiter…..