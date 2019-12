Mindcontrol und Mißbrauch

Jo Conrad unterhält sich mit Dr. Marcel Polte über die teilweise schrecklichen Hintergründe von Bewußtseinskontrolle und Menschenhandel. Von Dutroux über Pizzagate bis zu Epstein zeigt sich ein Netzwerk, das in höchste Kreise von Politik, Kirchen, Wirtschaft und Adel reicht. Erst wenn man begreift, daß MK-Ultra, Erpressung, Satanismus, sexueller Mißbrauch und Drogenhandel zusammengehören, wird die Monstrosität der Strukturen deutlich. Täter werden oftmals geschützt und nur selten kommt etwas an die Öffentlichkeit, meist ohne daß die Öffentlichkeit die immensen Ausmaße und Zusammenhänge erkennt. In seinem Buch “Dunkle neue Weltordnung Teil 1” beschreibt Polte detailliert, wie die Programmierung von Menschen für perfide Zwecke betrieben wird, basierend auf veröffentlichten Geheimdienstmaterialien, Berichten von Überlebenden und intensiver Recherche. Die zerstörerischen Machtstrukturen auf der Erde sind nur durch diese grausigen Strukturen erklärlich und können nur durch Offenlegung aufgelöst werden.

