In Video: Ami Go Home! Für US-Truppen wird es zunehmends ungemütlicher in Syrien

Der in Bezug auf Syrien mit offenen Karten spielende US-Präsident Donald Trump, hat vor einigen Wochen der Scharade ein Ende gemacht und endlich frank und frei vom Stapel gelassen, dass die Vereinigten Staaten nur aus einem spezifischen Grund die völkerrechtswidrige Besatzung aufrechterhalten wollen. “I like oil, I wanna keep the oil !”, so der US-Oberbefehlshaber.

Wir haben es hier definitiv mit keiner Offenbarung zu tun. Die amerikanische Addiktion nach schwarzem Gold, ist mit der größte Impulsgeber für endlose Kriege. Zahlreiche dunkle Kapitel amerikanischer Außenpolitik, basieren auf Intentionen hegemoniale Gegebenheiten zu wahren oder zu installieren, um Energieressourcen auszubeuten.

Das imperialistische Ausbeuterprinzip ist der richtungsweisende Leitfaden der…..