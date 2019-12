Wie angekündigt liefert VOLLDRAHT die ersten veröffentlichten Anklagen. Wir haben die ersten Seiten per Deeply übersetzt. Die vollständige Original-Anklageschrift kann per PDF-Download eingesehen werden. Es wird eine Schockwelle auslösen, wenn die Unmenschlichkeit der Verbrecher realisiert wird. Die Kabbale, die in dem Gebiet der BRD-Verwaltung zum letzten Ausplündern aufgerufen hat, realisiert nicht so richtig, was es heißt: mit “Speck fängt man Mäuse.”

BÜRGERLICHES DECKBLATT

The Al Organization, Inc, Cyrus A. Parsa, Opfer von ) . Fall Nr.: ’19CV2407 CAB AHG Verfolgung, Vergewaltigung, Folter, Konzentrationslager, Sex, Menschen- und Organhandel und Organernte in China, Hongkong, Amerika und Umgebung ) der Welt, nicht beschränkt auf Demokratie-Aktivisten, Falun COMPLAINT: Dafa-Praktizierende, Uiguren, Christen, Tibeter, } Richter, Anwälte und Journalisten, die in China gefoltert und getötet wurden. John Does 1-Unlimited )

Kläger(innen),

gegen

Google L.L.C., Facebook Inc., DeepMind Inc., Alphabet Inc, Neuralink Inc, Tesla Inc, Larry Page, Sergey Brin, l Sundar Pichai, Mark Zuckerberg, Elon Musk, CISON “}

PR Newswire & John Does 1-29

Beklagte(r).

(1 ) MISSBRAUCH DER KÜNSTLERISCHEN……