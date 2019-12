Telegram Desktop: So nutzen Sie den Messenger am PC

Mehrere Mails wie unten erreichten uns die letzten Tage. Daher ein paar Links die vielleicht helfen können.

Hallo Ihr guten Leute,

Wir schauen Euch regelmäßig in Neuseeland. Kürzlich wird wohl mit recht

darum geworben, Euch und andere auf Telegram anzuschauen. Unser einziges

digetales’Werkzeug’ is ein PC. Es ist mir bisher noch nicht gelungen

Telegram dort herunter zu laden, obwohl das gehen soll. Ich bin schon

seit Mitte der 90iger auf dem Internet, also kein Anfänger, habe aber

trotzdem diese Probleme. Ich gehe davon aus, dass es einigen Anderen

auch so gehen könnte. Wäre es da nicht eine gute Idee mal einen Link zu

einem Blog, Video o.ä. herzu stellen. Ich habe mir schon einige davon

angesehen aber ohne den erwünschten Erfolg. Die Videos waren alle zu

schnell, jedenfalls für mich älteren Datums.

Keep up the good work. Ihr seid einer der besten deutschsprachigen Seiten.

Helmut aus Neuseeland

Hier nun ein paar Links:

Telegram für PC