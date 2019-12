Thailändisches Gericht will gegen die von den Illuminati kontrollierte Partei vorgehen

Breaking! Constitutional Court to give verdict, without holding trial, on allegations that opposition party @FWPthailand, its leader @Thanathorn_FWP and executives conspire to overthrow #Thailand #monarchy and have links with #Illuminati secret society. Totally absurd! pic.twitter.com/ZohQWWPR2G — Sunai (@sunaibkk) 22. Dezember 2019

Thailändisches Gericht entscheidet über die Verbindung zwischen der Opposition und den Illuminati

…das ganze wurde natürlich von der New York Times brisante Fakten .

Der Anführer der Partei “party Future Forward” Herr Thanathorn Juangroongruangkit hatte im Jahre 2018 bei diversen Sitzungen die von der Georg W. Bush-Institute der Soros open Society-Stiftung und anderen NGOS organisiert worden waren teilgenommen. Zwischenzeitlich wurde diese Veranstaltung bei der auch “Führer” von anderen Länder Teilgenommen haben auf der offiziellen Webseite gelöscht. Aber wie wir wissen vergisst das Internet bekanntlich nie und in der WayBack-Maschine ist die Publikation zu finden. Wenn man dann auf der Webseite etwas runter scrollt zu den “Programming Partners” findet man dabei die üblichen NGOS und Think thanks die schon an diverse Farbenrevolutionen und Regierungsumstürze mit geholfen haben. Man muss die strategische Lage von Thailand auf dem Geopolitischen Schachbrett gegen China berücksichtigen und versteht dann auch warum die Thailändische Opposition in ihrem Parteiprogramm die USA wirtschaftlich fördern will und sich von China distanzieren möchte.

Wir haben bereits bei verschiedenen Artikeln darauf hingewiesen. Hier, hier und hier.

BANGKOK – Thailands Verfassungsgericht berichtet, dass es über einer Beschwerde entscheiden wird, die behauptet, dass eine populäre politische Oppositionspartei mit den Illuminaten in Verbindung steht, von denen Verschwörungstheoretiker sagen, dass sie heimlich die Weltherrschaft anstreben.

Die Beschwerde, die im Juli von der Anwältin Natthaporn Toprayoon eingereicht wurde, wirft der Future Forward Party vor, dass sie versucht, Thailands konstitutionelle Monarchie zu stürzen. Die neue Partei, die bei den Parlamentswahlen im März die dritthöchste Anzahl an Sitzen gewann, bestreitet diese Behauptung. Sie könnte aber im Falle einer Verurteilung aufgelöst werden.

Die Erklärung des Gerichts, die am Sonntag veröffentlicht wurde, sagte, dass keine Anhörung in dem Fall stattfinden würde, weil das Gericht bereits genug Beweise hätte. Es wurde der 21. Januar 2010 für die Entscheidung festgelegt. Parteisprecherin Pannika Wanich sagte, ihr Antrag auf eine Verhandlung sei abgelehnt worden, sie habe dem Gericht aber Unterlagen zur Verteidigung zugesandt.

Die Oppositionspartei hat das konservative thailändische Establishment – geführt von Royalisten und dem Militär -, zu dessen Gunsten die Gerichte konsequent entschieden haben, stark irritiert. Die Partei wird von den Beamten nicht nur wegen ihrer antimilitärischen Haltung, sondern auch wegen ihrer starken Popularität nicht gemocht. Es gibt den weit verbreiteten Glauben, dass die Partei gegen sie ist und am Ende aufgelöst wird, wobei ihre Führer für mehrere Jahre von politischen Ämtern verbannt werden.

In der Juli-Beschwerde wurden Aussagen von Parteifunktionären aufgeführt, die die thailändischen Traditionen kritisieren, und darauf hinweisen, dass das Logo ein umgekehrtes Dreieck ist, das, wenn es mit der rechten Seite nach oben gedreht wird, dem angeblichen Symbol der Illuminaten ähnelt. Die Illuminaten hätten versucht, die europäischen Monarchien zu stürzen und die Unabhängigkeitserklärung der USA zu beeinflussen.

Keine seriösen Gelehrten geben der Verschwörungstheorie Glauben, die behauptet, dass eine kleine Elite versucht, die Ereignisse zu manipulieren, um das Chaos zu schüren und eine, wie sie es nennen, “Neue Weltordnung” zu schaffen.

Natthaporn behauptete, die Ähnlichkeit des Parteisymbols mit dem der Illuminaten zeige den verborgenen Zweck der Partei, und wenn man das andere Verhalten ihrer Führer in Betracht zieht, zeigt es, dass sie “nicht auf konventionelle Gedanken vertrauen”.

Sunai Phasuk, ein leitender Forscher der Gruppe Human Rights Watch in Thailand, sagte, dass das Gericht durch die Nichtveranstaltung einer Anhörung die Partei daran hindert, eine angemessene Verteidigung zu organisieren.

“Keine Anhörung bedeutet den Verlust an Transparenz im thailändischen Justizsystem”, sagte er.

Die Future Forward Party ist bereits von der Auflösung bedroht, da die staatliche Wahlkommission einen separaten Fall an das Verfassungsgericht geschickt hat. Anfang dieses Monats entschied die Kommission, dass die Partei gegen die Wahlgesetze verstoßen hat, indem sie ein Darlehen von ihrem Vorsitzenden Thanathorn Juangroongruangkit angenommen hat.

Das Verfassungsgericht entschied im vergangenen Monat, dass Thanathorn seinen Sitz als Gesetzgeber nicht behalten darf, weil er gegen ein Wahlgesetz verstoßen hat, das es Eigentümern von Medienunternehmen untersagt, für das Parlament zu kandidieren. Das Gericht wies Thanathorns Behauptung zurück, er habe seine Beteiligung an einer Medienproduktionsfirma vor Ablauf der Frist, die für eine Kandidatur erforderlich ist, verkauft.

Die Polizei hat Thanathorn und einen weiteren Parteichef am Freitag vorgeladen, um die Vorwürfe gegen sie im Zusammenhang mit einer Demonstration im Zentrum Bangkoks zu bestätigen.

Die Polizei beschuldigte Thanathorn und den anderen Führer, die Polizei nicht im Voraus über die Kundgebung informiert zu haben, eine Massentransportstation zu blockieren, die Demonstranten nicht zu kontrollieren und ohne Erlaubnis ein Megaphon zu benutzen.

Mehrere tausend Demonstranten erschienen am 14. Dezember, um ihren Ärger gegen die Regierung auszudrücken und Thanathorn zu unterstützen, nachdem das Verfassungsgericht ihm den Status des Gesetzgebers entzogen hatte.

