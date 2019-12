Putin zum Zweiten Weltkrieg: Historische Fakten werden in Europa vertuscht

© Sputnik / Sergei Mamontow

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Freitag die Vertuschung von Fakten zum Zweiten Weltkrieg in Europa kritisiert. Um „unangenehme Momente” ihrer Geschichte zu verschleiern, wollen die westlichen Politiker aus seiner Sicht die Schuld an der Entfesselung des Krieges den Kommunisten zuschieben.