Dies und Das – Zwei Pläne, ein Fahrplan und ein großer Plan

google macht nun auch mit der türkei, was die amis (inkl. google) schon mit Huawei gemacht haben: sie haben der türkei mitgeteilt, dass sie keine android smartphones mehr bauen dürfen. Wie gut, dass es Yandex gibt … (und für einen Markt von 1,5+ Mrd. Menschen *wird* man Ersatz finden) …

Der zweite (ebenfalls nicht gleich erkennbare) Witz: Die chinesische Firma Zhaoxin, die Teil eines Konglomerats ist, das von AMD x86 Lizenzen und Technologie gekauft hat, teilt nun mit, dass man demnächst x86 Prozessoren (also die Art Prozessor, die in nahezu allen PCs weltweit eingesetzt wird) produzieren wird, die 32 Kerne(!) haben und in 7nm Technik gefertigt werden, *zunächst* in taiwan von der selben Firma, die auch die AMD Originale fertigt.

Dass das selbst unter Informatikern nur wenig bekannt ist….

