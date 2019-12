Zeit, Maaßen einen Lanz zu brechen!

Wie Lanz/ZDF Zuschauer in die Irre führen

Dass etwas faul sein muss an der letzten Sendung von “Lanz” im ZDF mit Hans-Georg Maaßen, sieht man, wenn man auf die Website seiner Produktionsfirma geht. Dort können sich Zuschauer anmelden für die Sendung (was die Frage aufwirft, ob da zuweilen ganze Ortsvereine von SPD, Linken und Grünen geschlossen das Studio besetzen – das könnte den stets politisch korrekten Applaus bzw. dessen Unterbleiben bei Maaßens Auftritt erklären – wenn man nicht an die böse Version von “Einklatschern” glauben möchte – obwohl der Applaus merklich für Lanz auffällig abließ, nachdem Maaßen das Klatscherverhalten thematisiert hatte). Hier weiter…..