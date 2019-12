Um was geht es bei einer basischen Ernährung?

Mithilfe der basischen Ernährungsweise kann bei den unterschiedlichen Körperflüssigkeiten der pH-Wert inklusive Urin und Blut in die Balance gebracht werden. Dieser Wert setzt sich aus der Mineraldichte der Nahrungmittel zusammen, die man isst und trinkt. Bei der Säureasche-Hypothese bilden die grundlegenden Prinzipien die Basis in der basischen Ernährung.

Ähnliche Beiträge