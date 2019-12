Rufmord an ESKEN | GRETA Unperson des Jahres | Außenminister MittelMAAS

Ein letztes Mal noch, bevor wir uns alle bei Mutti verkriechen und den Bauch gehörig vollschlagen! Denn die Nachrichten machen keine Ferien – auch diese Woche gibt es wieder eine unterirdische Berichterstattung von ZDF und Co!

Marietta Slomka sagt, USA sind gleich Russland? Russische Sportler alle auf Drogen? Greta Thunberg “Person of the Year” des Time Magazins? Saskia Esken ist die schlimmste Person des Jahres? Und hat Finnland laut Spiegel endlich die Antwort auf all unsere politischen Probleme gefunden? Die Schlagzeilen überschlagen sich wie üblich – und wir haben für euch zwar keinen Jahresrückblick, aber definitiv ein Best-of der letzten Woche vorbereitet! Lasst uns also noch einmal feierlich in der letzten Adventswoche zusammenkommen und gehörig lachen, denn wir meinen, das können die Medien doch nicht ernst meinen! Und bleibt uns auch über die Feiertage treu – da haben wir uns nämlich was ganz Besonderes für euch ausgedacht!