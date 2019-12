Putin und die “Biden-Gedenk-Pipeline” nach China

F. William Engdahl

Anfang 2014 inszenierte Washington einen eklatanten Staatsstreich in der Ukraine, der die historischen Beziehungen zu Russland gebrochen hat und die Voraussetzungen für die anschließende Demonisierung Russlands durch die NATO schuf. Der Verantwortliche für die Obama-Administration des Putsches in der Ukraine war der damalige Vizepräsident Joe Biden. Dieser von Biden gesteuerte Putsch hatte den unbeabsichtigten Effekt, dass Moskau um 180 Grad geopolitisch von West nach Ost gedreht wurde. Die Eröffnung einer massiven neuen Gaspipeline ist jetzt nur eine dieser unbeabsichtigten Folgen.

Am 2. Dezember nahm der russische Präsident Wladimir Putin an der offiziellen Eröffnung der Erdgaspipeline Power of Siberia in Asien teil, die den wachsenden chinesischen Gasmarkt bedient. Er hat den geplanten Termin pünktlich, auf den Monat genau, eingehalten. Damit wurden die ersten russischen Pipeline-Gaslieferungen nach China realisiert. In einer Videokonferenz mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sagte Putin: “Dieser Schritt bringt die russisch-chinesische strategische Zusammenarbeit im Energiebereich auf eine ganz neue Ebene“. Xi nannte es “ein Meilensteinprojekt für die bilaterale Energiezusammenarbeit“.

Die Eröffnung, eine enorme technische Meisterleistung, vervollständigt eine Pipeline durch Ostsibirien nördlich der Mongolei bis zur Grenze zu China, die über 2.200 Kilometer durch die Ostgebiete Russlands verläuft. Es ist das bisher größte Gaspipeline-Projekt der Welt.

Die Pipeline ist für Temperaturen von bis zu minus 62 Grad ausgelegt und Erdbebensicher. Sie beginnt im Tschaanda-Gasfeld in Jakutien und vervollständigt den russischen Abschnitt bei Blagoweschtschensk an der russisch-chinesischen Grenze. Dort schließt sie über zwei Unterwasserleitungen unter dem Amur-Fluss an eine chinesische Gasleitung an, die nach Süden bis nach Shanghai führt, die 3.371 Kilometer lange Heihe-Shanghai-Pipeline in China.

Im Mai 2014 unterzeichneten Gazprom und die China National Petroleum Corporation (CNPC) einen Vertrag über 400 Milliarden Dollar mit einer Laufzeit von 30 Jahren für die Lieferung von Gas über die Power of Siberia-Gaspipeline. Die russischen Gaslieferungen an China werden sich im Jahre 2025 wenn der Höhepunkt erreicht ist auf 38 Milliarden Kubikmeter pro Jahr belaufen. Im Jahr 2018 betrug der Erdgasverbrauch Chinas 280 Mrd. Kubikmeter, so dass der Beitrag Sibiriens bedeutend ist. Die Sibirien-Pipeline wird schließlich etwa 10 % des gesamten Gasbedarfs Chinas für Strom und Heizung in den unterentwickelten Regionen im Nordosten und im Süden Chinas bis nach Shanghai liefern. Aber bei dem Projekt geht es um viel mehr als nur um die Versorgung Chinas mit Gas.

AMUR GPP

Bei der Fertigstellung der Großpipeline Power of Siberia nach China geht es um mehr als eine Pipeline, die durch das 2.200 Kilometer entfernte Russland verläuft. Sie wird auch als Katalysator für die Entwicklung der Großindustrie im wirtschaftlich unterentwickelten russischen Fernen Osten genutzt, eine Priorität der russischen Regierung in den letzten Jahren.

Eine wenig diskutierte parallele Entwicklung, die mit dem Bau der Pipeline “Power of Siberia” verbunden ist, ist die Entscheidung von Gazprom, die größte gasverarbeitende Chemieanlage Russlands, die Amur-Gasverarbeitungsanlage, oder die Amur-GPP, zu bauen. Das Amur-GPP ist das größte Bauprojekt im Fernen Osten Russlands, ein 14 Milliarden Dollar teurer Komplex in der Nähe von Svobodny am Fluss Zeya im Gebiet Amur, etwa 170 Kilometer vom Anschlusspunkt der Gaspipeline an China entfernt. Der Umfang des Amur-GPP ist enorm, die Größe von 1.100 Fußballfeldern.

Baustelle der Amur GPP Quelle und grösser (JPG, 426.8 KB)

Der Komplex wird einen Teil der riesigen Gasreserven der Felder von Power of Siberia in Ostsibirien nutzen, um einen Mix von Petrochemikalien zu produzieren, der Ethan, Propan, Butan, Pentan-Hexan-Fraktion und 60 Millionen Kubikmeter Helium pro Jahr umfasst.

Dies sind alles stark nachgefragte Komponenten der Industriechemie. Am wichtigsten ist die große Produktion von Helium, einem Nebenprodukt von Erdgas, das unter anderem in der Raumfahrtindustrie, Metallurgie und Medizin verwendet wird. Amur GPP wird die größte Heliumproduktionsanlage der Welt sein. Ethan, Propan, Butan, Pentan-Hexan werden zur Herstellung von Polymeren, Kunststoffen, Schmiermitteln und anderen Dingen, u.a. Treibstoff, verwendet werden.

Regionale Entwicklung

Das GPP-Projekt Amur wird nach seiner Fertigstellung im Jahr 2025 der größte Gasverarbeitungsanlagenkomplex Russlands und der zweitgrößte der Welt sein und der unterentwickelten Region des Fernen Ostens, wichtige neue wirtschaftliche Aktivitäten bringen. Im August 2017 war der russische Präsident Putin beim ersten Gießen des Betonfundaments für den Komplex anwesend. In seinen Ausführungen stellte er fest: “In den vergangenen 50 Jahren hat unser Land nichts vergelichbares gesehen. Weder die Sowjetunion noch Russland haben Projekte dieser Größenordnung realisiert. Die Kapazität dieser Anlage wird 42 Milliarden betragen, was nicht nur für die Industrie, sondern auch für die gesamte Entwicklung des russischen Fernen Ostens ein Durchbruch ist.

Putin fügte hinzu: “In Spitzenzeiten werden für den Bau mehrere tausend Menschen, genauer gesagt fast 25.000 Arbeiter, benötigt. Nach der Fertigstellung der Anlage werden 2.500 bis 3.000 Personen beschäftigt sein, was uns nicht nur erlaubt, die Gasproduktion voranzutreiben, sondern auch die Voraussetzungen für den Bau einer weiteren riesigen Anlage des Landes und einer der größten der Welt zu schaffen“. Die Produktion aus dem Amur-Anlagenkomplex wird für den Export in den asiatischen Markt vermarktet und das Gasversorgungsnetz für Jakutien und die Amur-Region, wo bisher kaum kommerzielles Gas vorhanden ist, erweitert.

Der strategische Partner von Gazprom, der für die Prozessanlagen und andere technische Anlagen verantwortlich ist, ist das deutsche Unternehmen Linde, das weltweit führend in dieser speziellen Technologie ist.

Der Amur-GPP-Komplex wird Svobodny, das wie viele Städte im entlegenen Fernen Osten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Bevölkerung verloren hat, einen großen Aufschwung bringen. Die erwähnte Bauphase beschäftigt rund 25.000 Ingenieure und Bauarbeiter, die überwiegend aus der Region stammen, und bringt einen großen wirtschaftlichen Aufschwung. Darüber hinaus baut Gazprom in Svobodny 42 neue Wohnhäuser und 36 Stadthäuser für rund 5.000 Menschen, die in der Anlage dauerhaft beschäftigt sein werden. Außerdem entstehen eine neue Schule und ein Kindergarten mit Schwimmbad, eine Klinik sowie Sport- und Kultureinrichtungen. Außerdem kooperiert Gazprom mit der Staatlichen Universität Amur und der Fernöstlichen Bundesuniversität mit neuen Studiengängen zur Ausbildung von zukünftigen Fachkräften in der chemischen Technologie. Die Stadtregierung profitiert bereits von Steuerzahlungen aus der Präsenz des Projekts.

Drehpunkt Ost

Ironischerweise können wir das die “Biden-Gedenk-Pipeline” nennen. Hätte die Obama-Administration nicht 2013 ihren Staatsstreich auf dem Maidan-Platz in Kiew mit der anschließenden Absetzung des gewählten Präsidenten im Februar 2014 zugunsten buchstäblicher Neonazi-Parteien und korrupter Oligarchen unter einem US-Marionettenregime gestartet, würde es die Fertigstellung der Pipeline der Macht Sibiriens nach China wahrscheinlich nicht geben. Die Verhandlungen mit Peking über die Pipeline hatten sich zum Zeitpunkt des Putsches der Ukraine mehr als zehn Jahre hingezogen. Nach diesem Putsch konnte Moskau innerhalb weniger Wochen eine endgültige Einigung mit Peking erzielen, da Putin einen geopolitischen Drehpunkt nach Osten weg von der NATO geschaffen hat.

Vizepräsident Joe Biden wurde von Obama dazu ernannt, den Putsch in der Ukraine und seine Nachwirkungen zu überwachen, was anscheinend einige korrupte Liebesgeschäfte für Hunter Biden und möglicherweise Joe Biden mit dem ukrainischen Gasunternehmen Burisma beinhaltete.

Der Coup, der vom damaligen CIA-Chef John Brennan mit Hilfe von Scharfschützen-Söldnern aus dem benachbarten Georgia zusammen mit dem neokonservativen US-Aussenministeriumsbeamten Victoria “F**k the EU” Nuland durchgeführt wurde, war einer der törichteren Operationen in der Geopolitik.



Putin and the ‘Biden Memorial Pipeline’ to China

Übersetzt mit Hilfe von www.DeepL.com/Translator