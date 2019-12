Gesellschaft 2019

Nachdem sie am 14. Oktober 2015 aus der Türkei das Ägäische Meer überquert hatten stehen die Kinder am Strand und erhalten sie eine spezielle Notdecke gegen die Kälte. Mehr als 400.000 Flüchtlinge, hauptsächlich Syrer und Afghanen, kamen seit Anfang Januar in Griechenland an, während Dutzende bei der Überfahrt ertranken. Nach Angaben der Europäischen Agentur Frontex sind im gleichen Zeitraum insgesamt 710.000 Personen über Griechenland und Italien in die EU eingereist.

Foto: theblindkolcho and Karwai Tang @photom0nkeys ugurgallen