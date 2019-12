China Cables – Per Algorithmus zur Massenindoktrination

Es ist die größte staatliche Verfolgung einer religiösen Gruppe seit dem Zweiten Weltkrieg. Ein neues, hochsensibles Leak chinesischer Regierungsdokumente hat erstmals die offiziellen Handbücher zur massenhaften Internierung der Uiguren in #Xinjiang und die verschiedenen Mechanismen des Überwachungsstaats ans Tageslicht gebracht. George Orwells Distopie „1984“ wurde noch nie so gut in die Realität umgesetzt wie jetzt in Xinjiang.

Die #ChinaCables beinhalten als geheim eingestufte Richtlinien, die als Handbücher für den Umgang mit der muslimischen Minderheit der #Uiguren in den Internierungslagern dienen. Sie offenbaren aber auch bisher nicht veröffentlichte Geheimdienstmeetings, in denen besprochen wird, wie der Staat ein massives Netz der Datensammlung betreibt, um mittels künstlicher Intelligenz die Bevölkerung Xinjiangs einzusperren.

Die Handbücher befehlen dem Internierungspersonal in…..