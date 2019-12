Was bedeutet es an der Grenze zu Idlib wohnhaft zu sein? (Video-ANNA-News-Report)

Wie lebt es sich als Zivilist oder Soldat in den Ortschaften und an den Fronten, die direkt an das Al-Qaida-Sammelbecken Idlib grenzen. Dieser Frage ist die abchaische Nachrichtenagentur ANNA-News auf den Grund gegangen, und hat seine Korrespondenten in die Region entsendet um Eindrücke von der aktuellen Lage einzufangen.

Wie aus einem darauf basierenden Videoreport hervorgeht, lässt ein ANNA-Reporter den jüngsten Kriegsverlauf Revue passieren und erläutert zusammenfassend das zwischen Moskau und Ankara getroffene Waffenruhen keine Bedeutung hätten. Zumal die Militanten in Idlib die entweder Al-Qaida nahen Fraktionen oder türkisch….