Der versteckte militärische Einsatz der 5G-Technologie

Auf dem Londoner Gipfel haben sich die 29 Mitglieder der NATO darauf geeinigt, “die Sicherheit unserer Kommunikation zu gewährleisten, einschließlich 5G”. Warum ist diese fünfte Generation der mobilen Datenübertragung für die NATO so wichtig?

Während die früheren Technologien perfektioniert wurden, um immer fortschrittlichere Smartphones zu entwickeln, ist 5G nicht nur darauf ausgelegt, ihre Leistung zu verbessern, sondern vor allem digitale Systeme zu verbinden, die enorme Datenmengen benötigen, um automatisch zu arbeiten. Die wichtigsten 5G-Anwendungen werden nicht für den zivilen Bereich, sondern für den militärischen Bereich bestimmt sein.

Die Möglichkeiten, die diese neue Technologie bietet, werden durch die Verteidigungsanwendungen der 5G Netzwerktechnologie erklärt, die vom Defense Science Board veröffentlicht wurden, einem Bundesausschuss, der wissenschaftliche Beratung für das Pentagon anbietet –

Das Aufkommen der 5G-Technologie, die heute kommerziell verfügbar ist, bietet dem Verteidigungsministerium die Möglichkeit, die Vorteile dieses Systems mit minimalen Kosten für seine eigenen betrieblichen Anforderungen zu nutzen.

Mit anderen Worten, das von privaten Unternehmen errichtete und aktivierte 5G-Netz wird von den US-Streitkräften mit einem wesentlich geringeren Aufwand genutzt werden, als dies erforderlich ist, wenn das Netz mit rein militärischen Zielen errichtet werden soll. Militärexperten gehen davon aus, dass das 5G-System eine wesentliche Rolle für den Einsatz von Hyperschallwaffen spielen wird einschließlich Raketen, mit Atomsprengköpfen, die mit einer Geschwindigkeit fliegen, die höher ist als Mach 5 (fünfmal so schnell wie die Schallgeschwindigkeit). Um sie auf variablen Trajektorien zu führen und die Richtung in Sekundenbruchteilen zu ändern, um Abfangraketen zu vermeiden, ist es notwendig, enorme Datenmengen in sehr kurzer Zeit zu sammeln, zu verarbeiten und zu übertragen. Dasselbe ist notwendig, um bei einem Angriff mit einer solchen Waffe die Verteidigung zu aktivieren. Da nicht genügend Zeit für solche Entscheidungen zur Verfügung steht, ist das 5G-System die einzige Möglichkeit für eine solche Kriegsführung.

Diese neue Technologie wird auch im umkämpften Netz eine Schlüsselrolle spielen. Durch die Möglichkeit, Millionen von Sende-Empfängern innerhalb eines definierten Bereichs gleichzeitig zu verbinden, wird es dem militärischen Personal ermöglicht, nahezu in Echtzeit Karten, Fotos und andere Informationen über die laufende Operation zu übertragen.

5G wird auch für die Geheimdienste und Spezialeinheiten von großer Bedeutung sein. Es wird Kontroll- und Epionnage-Systeme ermöglichen, die weitaus effizienter sind als die, die wir heute verwenden. Es wird die Tödlichkeit von Killerdrohnen und Kriegsrobotern verbessern, indem es ihnen die Fähigkeit gibt, Menschen auf der Grundlage von Gesichtserkennung und anderen Merkmalen zu identifizieren, zu verfolgen und gezielt anzusprechen. Das 5G-Netz als Waffe der Hightech-Kapazität wird auch zum Ziel von Cyberangriffen und Kriegshandlungen mit Waffen der neuen Generation.

Neben den Vereinigten Staaten wird diese Technologie von China und anderen Ländern entwickelt. Die internationale Meinungsverschiedenheit über 5G ist daher nicht nur kommerziell. Die militärischen Auswirkungen von 5G werden fast vollständig ignoriert, da die Kritiker dieser Technologie, darunter viele Wissenschaftler, ihre Aufmerksamkeit auf ihre toxischen Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt konzentrieren, da sie sehr niederfrequenten elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind. Dieses Engagement ist natürlich von größter Bedeutung, muss aber mit der Forschung über die militärische Nutzung dieser Technologie verbunden werden, die indirekt von normalen Nutzern finanziert wird. Eine der größten Attraktionen, die die Verbreitung von 5G-Smartphones fördert, wird die Möglichkeit sein, im Abonnement an Kriegsspielen mit beeindruckendem Realismus in direktem Kontakt mit Spielern aus der ganzen Welt teilzunehmen. Auf diese Weise werden die Spieler, ohne es zu merken, die Vorbereitung auf den Krieg finanzieren – aber diesmal wird es ein echter Krieg sein.