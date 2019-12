Wie Hollywood versucht, einen Wahlsieg Trumps zu verhindern

Wie üblich hat das russische Fernsehen am Sonntag in der Sendung „Nachrichten der Woche“ wieder eine Blick auf den Polit-Zirkus in Washington geworfen und mit spitzer Zunge kommentiert.

Allzu viele Neuigkeiten gab es in der Woche nicht in Washington, aber es war interessant zu sehen, wie das russische Fernsehen aufgezeigt hat, dass nun auch Hollywood in den Krieg der Demokraten gegen Trump eingestiegen ist. In mehreren Filmen und Serien schießt Hollywood gegen Trump. Da das Amtsenthebungsverfahren scheitern wird und Trump nicht aus dem Weißen Haus entfernen kann, wird bereits daran gearbeitet, seine Wiederwahl mit allen Mitteln zu verhindern. Wegen dieser interessanten Einblicke habe ich den Bericht des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Saga um Trumps Amtsenthebung in den Vereinigten Staaten….