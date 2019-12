Der König will dein Passwort sehen

Regierung will an Passwörter ran – wegen »Hass und Hetze«, klar. Kim Yong-Un wundert sich: Das kann man machen? – Nein, nicht so easy, aber egal. Solche Gesetze schüchtern auch so ein, bis ins Privateste – das ist bestimmt üüüberhaupt nicht beabsichtigt.

Stellen wir uns einmal die Reaktion vor, wenn in Russland, China oder Nord-Korea die Regierung überlegen würde, alle Internet-Dienstanbieter dazu zu verpflichten, die Passwörter der Bürger herauszugeben, wenn die Benutzer verdächtigt…..

…..und noch….

Wie der Staat mit Gummiparagrafen Zugriff auf die Accounts der Bürger:innen erhalten will

Die große Koalition nutzt den Kampf gegen Rechtsextremismus, um kräftig an der Überwachungsschraube zu drehen: Soziale Netzwerke sollen bald bestimmte Straftaten automatisch ans Bundeskriminalamt melden. Darüber hinaus sollen alle Anbieter von Telemediendiensten Daten ihrer Nutzer:innen an Polizei und Geheimdienste….