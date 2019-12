Was ist sustainable Development? 850 Organisationen veranstalten alternativen Klimagipfel in Madrid

Die indigenen Völker sind zum alternativen Klimagipfel gekommen, um gegen die Konzerne zu demonstrieren, die ihre Länder rauben und ihre Existenz zerstören und die sich beim COP25 treffen, um die Transformation der Weltökonomie voranzutreiben, die sie sustainable Development nennen.

Wenn Greta Thunberg wirklich ernst meinte, was sie auf der COP25 sagte:

müßte sie sich von ihrer zentralen Forderung nach Klimaneutralität verabschieden.

Die junge Klimabewegung FFF und Extinction Rebellion wollen eine CO2-Steuer und „Null Netto“ oder „Klimaneutralität“. Letztere hat die neue Präsidentin der EU-Kommission, von der Leyen, für 2050 angekündigt. FFF wollen dasselbe, nur schneller für 2035 und Extinction Rebellion für 2025.

Dies ist auch das Ziel des Finanzkapitals, wie ein wichtiger Vertreter desselben Marc Carney, vormals Leiter der BIZ und jetzt Leiter der Bank of England sagte.

„I would like to focus on a few of the actions that the Bank will take to enable the new economy; ….. to support the UK’s transition to a carbon-neutral economy.“ S.2