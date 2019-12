Die Rache der Illusionskünstler je nach Lust und Laune der Geblendeten

„Unsere Reize werden umgeleitet. Wir leben in einem künstlich erzeugten Bewusstseinszustand, der dem Schlaf gleicht … Die Armen und die Abgehängten werden mehr. Rassengerechtigkeit und Menschenrechte gibt es nicht. Sie haben eine repressive Gesellschaft erzeugt und wir sind ihre unwissenden Komplizen. Ihr Wille zur Herrschaft basiert auf der Ausschaltung des Bewusstseins. Wir wurden in eine Trance eingelullt. Sie haben uns gleichgültig gemacht, gegenüber uns selbst …, gegenüber anderen…, wir konzentrieren uns nur noch auf unseren eigenen Vorteil. Ihr müsst verstehen, dass sie sicher sind, solange sie nicht entdeckt werden. Das ist ihre wichtigste Methode für ihr Überleben: Uns am Schlafen zu halten, uns egoistisch zu halten, uns betäubt zu halten.“

– „Sie leben“ (1988), John Carpenter, Universal Pictures

John Carpenters Kult-Klassiker „Sie leben“ ist auf vielerlei Art eine Vorahnung unserer gegenwärtigen Zeit. Die Geschichte erzählt….