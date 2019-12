Assad: USA verkaufen Türkei von syrischen Ölfeldern gestohlenes Erdöl

Zunächst wurden demnach diese Erdölfelder von Nusra-Kämpfern genutzt.

„Als der IS* (die Terrormiliz „Islamischer Staat“; auch Daesh – Anm. d. Red.) kam und dort die Nusra* (die Terrormiliz „Haiʾat Tahrir asch-Scham“, früher „Dschebhat an-Nusra“) verdrängte, oder sich eher der IS mit der Nusra vereinigte, begannen sie, dieses Erdöl zu rauben und zu verkaufen“, so Assad gegenüber dem chinesischen TV-Sender „Phoenix“.