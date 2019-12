Greta Thunberg will Regierungschefs “an die Wand stellen”

“Unfortunately, we probably already know the outcome. World leaders are still trying to run away from their responsibilities but we have to make sure they cannot do that. … We will make sure that we put them against the wall and they will have to do their job to protect our futures,”

“Unglücklicherweise, kennen wir wahrscheinlich schon das Ergebnis. Die Weltführer versuchen noch immer, vor ihrer Verantwortung zu flüchten. Wir müssen sicherstellen, dass sie das nicht können. … Wir müssen sicherstellen, dass wir sie an die Wand stellen, sie werden ihren Job, unsere Zukunft zu sichern, tun müssen.”