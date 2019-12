Der US-Bundesstaat Texas hat Travis Runnels hingerichtet. Laut seinen Anwälten ist er durch falsche Aussagen in den Todestrakt gekommen. Aber der Rassismus und der Hass in Texas waren stärker und Travis Runnels wurde das Opfer dieser martialischen Situation in Texas.

