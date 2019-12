Jean-Claude Juncker übergab sein Amt als EU-Kommissionschef am 1. Dezember 2019 an Ursula von der Leyen. Im Netz kursieren Videos, die ihn beim Nato-Gipfel im Juli 2019 so schwankend zeigten, dass er gestützt werden musste. Konnte jemand wie er mit einem offensichtlichen (Alkohol-)Problem wirklich die EU-Kommission führen? Beobachten Sie weiterhin aufmerksam Kla.TV, auf wessen Wohl die Führung der EU unter von der Leyen ausgerichtet sein wird!

