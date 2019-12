Nun ist gewiss weshalb RAI-News 24 das Assad-Interview cancelte (Video)

Das Polit und Medienbüro der syrischen Präsidentschaft, hat das Rai-News-24 Interview wie angekündigt am Montag ausgestrahlt. Nachdem der italienische Nachrichtensender Anzeichen machte sich selbst zu zensieren, und mehrere Ausstrahlungstermine verschoben hatte. Unten finden sie eine Übersetzung der brisantesten Passagen, die mutmaßlich denSender dazu bewegt haben das Interview zu canceln.

Wenn Europa Syrien betrachtet abgesehen von der Berücksichtigung des Landes, gibt es zwei zwei brennende Angelegenheiten. Die erste sind Flüchtlinge. Und die andere ist das Jihadis oder ausländische Kämpfer, nach Europa zurückkehren. Was halten sie von diesen europäischen Besorgnissen?

Wir sollten mit einer simplen Frage beginnen. Wer hat dieses Problem geschaffen, und warum haben wir Flüchtlinge in Europa? Eine einfache Frage. Aufgrund von Terrorismus, der von Europa unterstützt wurde. Natürlich auch von den USA, der Türkei und anderen. Doch Europa war der Hauptspieler der in Syrien Chaos schürte. Also was man sät das wird man ernten.

Weshalb sagen sie es war der Hauptspieler?

Zumal die EU von Beginn an die Terroristen in Syrien….