Die Linke, Schweden und Migration – Eine eindeutige Warnung

Schweden galt früher als beneidenswertes Utopia und war für viele Linke ein Vorbild, dem es nachzueifern galt. Und keine politische Partei hat die schwedischen Politik so sehr beeinflusst wie die Sozialdemokraten (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti). Unter den Sozialdemokraten (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti) hat Schweden seit langer Zeit eine sehr großzügige Asylpolitik und nahm bereits vor der Flüchtlingskrise mehr Flüchtlinge pro Kopf auf als andere Länder. Nun befinden sich Schweden an einem Wendepunkt da die Sozialdemokraten (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti) in einer Umfrage nur noch gleichauf mit den einwanderungskritischen Schwedendemokraten (Sverigedemokraterna) sind. Und Gründe hierfür sind eben auch bei den Sozialdemokraten (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti) selbst zu finden.

Von 1932 bis 1976 regierten die Sozialdemokraten (Sveriges…..