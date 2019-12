4. Teil der Serie: Wikipedia, das Propaganda-Sprachrohr der Nato unterdrückt missliebige Informationen

In der vierten Folge der Serie über Wikipedia will ich über ein weiteres Beispiel berichten, wie Artikel in der Wikipedia konsequent im Interesse bestimmter Gruppen so verändert werden, dass sie den Leser über zeitgeschichtliche Vorgänge desinformieren.

Nachdem ich in Teil 3 der Serie aufgezeigt habe, wie in der Wikipedia Artikel zu Israel und seiner Politik so verändert werden, dass die Verbrechen des Staates Israel vertuscht werden, komme ich nun zu Gladio und der Nato, ein Beispiel, das viele kennen dürften. Umso interessanter ist es, welche Rolle Wikipedia und der Autor unter dem Synonym Kopilot dabei spielen.

Für alle, die es nicht kennen, wie immer kurz die Vorgeschichte.

Gladio war der Codename für Nato-Strukturen im Kalten…..