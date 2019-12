Wem gehört dpa? Eine Antwort und eine kurze Studie in Anspruch und Wirklichkeit

Wem gehört dpa? Die Frage ist im Kommentarbereich aufgetaucht.

Die Antwort auf diese Frage ist, wenn man weiß, wo man suchen muss, leicht zu finden.

Die beste Adresse um Fragen nach der Eigentümerstruktur von Medienunternehmen oder nach den Beteiligungen von Medienunternehmen zu beantworten, ist die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich. Dort haben wir die Eigentümerstruktur der dpa angefordert und erst einmal gewartet, denn dpa ist ein Unternehmen, an dem nahezu alle Mainstreammedien beteiligt sind, entsprechend lange dauert es, die Daten aus der Datenbank auszulesen. Rund 100 Einzelgesellschafter halten einen Anteil von in der Regel weniger als 0,5% an dpa. Ihr Gesamtanteil addiert sich auf 21,4%. 7,9% der Anteile von dpa sind im Eigenbesitz der dpa GmbH, der NDR, der WDR und das ZDF sind mit jeweils 3,9% beteiligt, die Funke Mediengruppe hält 1,5% der Gesellschaftsanteile und so geht das weiter. Wir haben für die, die es interessiert, eine PDF-Datei generiert, die hier heruntergeladen werden kann. Die Datei ist etwas größer.

Auf der Seite der dpa steht zu lesen, dass die Agentur 179….