Ein US-General sagt über die Afghanistan-Strategie:

Kramp-Karrenbauer sieht im Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr eine Erfolgsgeschichte. Sie will mit dem Bundestag über ein Mandat sprechen, das auch den Deutschen “Gegenwehr” (am Hindukusch!) erlaubt. Frau Merkel wiederholte den Satz, dass die deutsche Freiheit am Hindukusch verteidigt werde.